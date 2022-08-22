ليفاندوفسكي يقود برشلونة لصعق سوسيداد في الليجا

حقق برشلونة الانتصار الأول له بنتيجة (4-1) خلال مواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا، في معقل الأخير ملعب "أنويتا".

وسجل لبرشلونة ليفاندوفسكي "هدفين" في الدقائق 1 و69، وديمبلي (66)، وأنسو فاتي (79)، بينما سجل ألكسندر إيزاك لريال سوسيداد في الدقيقة 6.

ورفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 3 نقاط في المركز العاشر.

بدأت المباراة بهدف مبكر لبرشلونة، عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد 46 ثانية فقط، حيث تلقى تمريرة من زميله بالدي بالطرف الأيسر داخل المنطقة وأسكن الكرة في الشباك.

ونجح ألكسندر إيزاك مهاجم ريال سوسيداد في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 6، من انفراد تام بالحارس تير شتيجن، وسدد كرة ساقطة أعلى الألماني في منتصف المرمى. وصوب فيران توريس جناح برشلونة كرة، ارتطمت بنورماند مدافع ريال سوسيداد وتحولت إلى الركنية في الدقيقة 9.

وأرسل فيران توريس كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى ريال سوسيداد في الدقيقة 23. ومرر ألكسندر إيزاك كرة لزميله ميرينو الذي صوب كرة قوية، تصدى لها الحارس تير شتيجن لاعب برشلونة، لترتد أمام تاكيفوسا كوبو الذي سدد بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 27.

وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، في التصدي لتسديدة أرضية زاحفة من دافيد سيلفا نجم ريال سوسيداد وحولها إلى الركنية في الدقيقة 44. وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل برايس لاعب ريال سوسيداد الهدف الثاني، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 53. وصوب عثمان ديمبلي كرة قوية من خارج المنطقة، ارتطمت بدافع ريال سوسيداد وتحولت إلى الركنية في الدقيقة 54.

وسدد ميكيل ميرينو لاعب ريال سوسيداد كرة تصدى لها تير شتيجن حارس مرمى برشلونة على مرتين في الدقيقة 58. ونجح عثمان ديمبلي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 66، حيث تلقى تمريرة بكعب القدم من أنسو فاتي وسدد بيساره أسفل يسار حارس سوسيداد.

ومرر أنسو فاتي كرة أخرى داخل المنطقة باتجاه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل هدفه الشخصي الثاني، والهدف الثالث لبرشلونة في المباراة، في الدقيقة 68. ونجح أنسو فاتي في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 79، حيث تلقى تمريرة في عمق منطقة الجزاء من ليفاندوفسكي، لينفرد بالحارس ويسدد أسفل يساره.