“شؤون الانتخابات” تحدد المخافر المخصصة لاستقبال “طعون القيود الانتخابية”

نشرت وزارة الداخلية بيانا من إدارة شؤون الانتخابات، حددت فيه خمسة مخافر شرطة (لكل دائرة انتخابية مخفر مختص) لاستقبال طلبات الطعن.

وأهابت بكل ذي شأن الاطلاع على قرارات الإدارة وتقديم الطعون، حيث يكون تقديم تلك الطعون بمخافر الشرطة المخصصة بالدوائر الانتخابية الخمس، وهي:

– الدائرة الأولى (مخفر الدعية).

– الدائرة الثانية (مخفر الشامية).

– الدائرة الثالثة (مخفر كيفان)

– الدائرة الرابعة (العمرية).

– الدائرة الخامسة (العدان).

وذكرت أنه «يفصل نهائيا في الطعون قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها …».