“القادسية” أفلت من “الساحل”

أنقذ المدافع البوركيني باتريك مالو فريقه القادسية ومنح ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشواره في «دوري زين» الممتاز لكرة القدم بإحرازه هدف الفوز القاتل 3-2 في مرمى الساحل، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الافتتاحية للمسابقة.

تقدم «الأصفر» بهدفين للأردني عدي الصيفي (17) وبدر المطوع (23)، إلا أن «أبناء أبوحليفة» نجحوا في معادلة النتيجة عبر البرازيلي جيوفاني سيلفا من ركلة جزاء (45+5) والتونسي حمزة بن عبده (86).

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، نفذ مالو ركلة حرة مباشرة بطريقة جميلة محرزاً الهدف الثالث للقادسية (90+6).