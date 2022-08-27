مستشفى مبارك: ملتزمون بتوفير وتدبير احتياجات المرضى بعد التشخيص وفق ما يقرره الأطباء المختصين

أكدت إدارة مستشفى مبارك الكبير التزامها بتوفير وتدبير احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مرافقها بعد اجراءات التشخيص والفحص وفق ما يقرره الاطباء المختصين، ووفقاً لبروتوكولات وزارة الصحة.

وتجنباً لأي مخاطر صحية تتعلق بنوع الدواء ومحتوياته ومعايير جودته، يُمنع استخدام أي أدوية داخل المستشفى، أو مستحضرات قد يكون حصل عليها المراجع من خارج مرافق الوزارة.

وإذ تؤكد إدارة المستشفى بأن للمريض الحق في تلقي الخدمات الطبية والرعاية الصحية وفق الأصول الطبية، تنفي قطعيا ما تم تداوله من ادعاء أحد المراجعين في شأن طلب تقديم خدمة اعطاء الدواء له في منزله بمقابل مادي، مؤكدة عدم صحة الإدعاء جملة وتفصيلاً.

وفي هذا السياق ثمنت الوزارة بعد التحقيق في الواقعة تعامل الكادر الطبي السليم مع المراجع، وفق الأطر التنظيمية والفنية التي تكفل صحته وسلامته، مع ضرورة اتباع الطرق المنظمة لتقديم الشكاوي والاستفسارات والاقتراحات، عبر خط الواتساب المباشر للمستشفى «94479062»، أو التوجه مباشرة لإدارة المستشفى، أو عبر قطاع خدمة المواطن في وزارة الصحة.