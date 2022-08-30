“شؤون الانتخابات” تواصل استقبال مرشحي “أمة 2022” في ثاني أيام التسجيل

فتحت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية أبوابها اليوم الثلاثاء لاستقبال طلبات راغبي الترشح إلى الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 29 سبتمبر المقبل «أمة 2022»، وذلك في ثاني أيام التسجيل لخوض السباق البرلماني.
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