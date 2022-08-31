«شؤون الانتخابات» تواصل استقبال مرشحي «أمة 2022».. لليوم الثالث

واصلت إدارة شؤون الانتخابات، التابعة لوزارة الداخلية، استقبال الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الأمة المرتقبة في 29 سبتمبر المقبل، اليوم الأربعاء، وذلك في ثالث أيام فتح باب الترشح.

وتقدم النائب الأسبق، أحمد لاري، اليوم، بأوراق ترشحه، ممثلاً عن كتلة «التآلف الإسلامي»، لافتاً في تصريح صحفي عقب إتمام عملية تسجيل ترشحه عن الدائرة الانتخابية الأولى إن «التحالف الإسلامي» قد جُمد، نتيجة لخلاف إداري وذلك باتفاق الجميع.

وأكد لاري مواصلة النهج السابق، لافتاً إلى أن النائب السابق عدنان عبدالصمد «أخ كبير بالنسبة لي، وهو أحد الرموز في الكويت، مثل أحمد الخطيب، وعبدالله النيباري، وسامي المنيس، وأحمد السعدون.. جيل العصر الذهبي».

إلى ذلك، تقدم العضو السابق، د.عبدالكريم الكندري، بأوراق ترشحه ممثلاً عن الدائرة الانتخابية الثالثة، مؤكداً في تصريح صحفي ضرورة ترجمة مضامين الخطاب السامي على أرض الواقع.

ولفت الكندري إلى السعي حال وصوله إلى قبة عبدالله السالم لأن تكون رئاسة مجلس الأمة توافقية.