“الكويتية”: تشغيل 13 رحلة يوميا للدوحة لنقل المشجعين لحضور كأس العالم 2022

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تشغيل 13 رحلة تجارية يوميا من وإلى العاصمة القطرية الدوحة لنقل المشجعين الراغبين في حضور مباريات كأس العالم 2022 وتقل تدريجيا مع تأهل ووصول الفرق المشاركة إلى (الأدوار الاقصائية).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي في بيان صحفي اليوم الخميس إن (الكويتية) توفر باقات للعملاء عبر مكتب (الكويتية للعطلات) أو الاتصال على مركز الاتصال (171) وتشمل تذكرة المباراة وأخرى للسفر على متن خطوطها بأسعار تبدأ من 200 دينار كويتي (نحو 649 دولارا أمريكيا).

وأضاف رزوقي أنه بعد الانتهاء من الحجز يجب الدخول على رابط التسجيل في تطبيق (هيا) وملء البيانات الخاصة بالمسافر ليتيح له حضور المباريات.

وأوضح أن سياسة وقوانين اللجنة المنظمة لكأس العالم واضحة بخصوص وضع أمتعة في الوزن على الرحلات المخصصة لحضور المباريات للركاب المسافرين فشددت على ضرورة اقتصار حمل حقائب اليد فقط للمسافرين في نفس اليوم.

وبين أن الشركة تسمح للركاب المسافرين على الدرجة السياحية بحمل حقيبة يد لا تتعدى 7 كيلوغرامات وركاب درجة رجال الأعمال حمل حقيبة يد لا تتعدى 10 كيلوغرامات وركاب الدرجتين الأولى والرويال حمل حقيبة يد لا تتعدى 15 كيلوغراما.

ولفت في الوقت ذاته إلى أن الركاب الذين يرغبون في حمل عدد من الحقائب ومن كانت لديهم إقامة أكثر من يوم فيستطيعون ذلك من خلال الحجز عبر الرحلات اليومية المجدولة الاعتيادية بين الكويت والدوحة.

وقال إنه عند وصول الركاب المسافرين لحضور المباريات إلى الدوحة ستوفر دولة قطر وسائل المواصلات المختلفة كالحافلات والمترو بالمجان للمشجعين للوصول إلى ملعب المباراة مباشرة وذلك عبر استخدام بطاقة تطبيق (هيا) وأيضا ستتوفر المواصلات بالمجان عند انتهاء المباراة أثناء العودة إلى المطار.

وأعرب رزوقي عن أمله بأن تلعب الخطوط الجوية الكويتية دورا بارزا كناقل متميز في ربط الكويت بالعالم ما سيوفر الراحة والرفاهية للمشجعين في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي عند اختيارهم (الطائر الأزرق) ناقلا لرحلاتهم إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر.

وأشار إلى حرص (الكويتية) على تقديم أفضل الخيارات المتنوعة لعملائها من خلال ما توفره لهم من خدمات متميزة منذ دخولهم مبنى الركاب مرورا بإنهاء الإجراءات بكل انسيابية ومرونة وصولا إلى صعودهم على طائراتها.