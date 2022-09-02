10 مرشحين في اليوم الخامس لفتح باب الترشح لانتخابات أمة 2022

تقدم 10 مرشحين (8 ذكور – 2 إناث) اليوم الجمعة إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في خامس أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) المقرر عقدها في 29 سبتمبر الجاري.

وبذلك يصبح العدد الإجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتح باب التسجيل 273 مرشحا ومرشحة (256 ذكورا – 17 إناثا) بعد تسجيل حالة تنازل واحدة.

وجاءت أسماء مرشحي ومرشحات اليوم الخامس لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2022) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي: الدائرة الأولى مرشحان (ذكور) هم: (خالد حسين الشطي – عدنان ابراهيم الصالح).

الدائرة الثانية ثلاثة مرشحين (1 ذكور – 2 إناث) وهم: (حصة عبدالعزيز المليفي – خالد عايد العنزي – خلود طاهر الشمري).

الدائرة الرابعة أربعة مرشحين (ذكور) هم: (طلال زيد البصمان – عبدالرحمن عبدالله الهاجري – علي مرضي البغيلي – محمد عيد الخرينج).

الدائرة الخامسة مرشح واحد (ذكر) وهو: (فهيد حمد العجمي).

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت بتاريخ 29 أغسطس الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة عن الفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر الجاري.