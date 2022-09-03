16 مرشحا ومرشحة في اليوم السادس من فتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2022)

تقدم 16 مرشحا ( 15 ذكور – 1 اناث) اليوم السبت إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح في سادس أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) المقرر عقدها في ال29 من سبتمبر الجاري.

وبذلك أصبح اجمالي الذين تقدموا بطلبات الترشيح حتى الآن 289 مرشحا ومرشحة منهم 271 مرشحا من الذكور و 18 مرشحة من الاناث.

وتوزعت أسماء مرشحي ومرشحات اليوم السادس لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2022) على الدوائر الانتخابية وفق الآتي: الدائرة الأولى لم يتقدم احد للترشح.

الدائرة الثانية مرشحان (2 ذكور) وهم: بدر نشمي العنزي- حسين ابراهيم عبدالمحسن.

الدائرة الثالثة 4 مرشحين (4 ذكور) وهم: صلاح عبدالرحمن الهاشم – مبارك زيد العرو – حسن علي محمد – معجل عبكل العبكل.

الدائرة الرابعة 4 مرشحين (3 ذكور – 1 إناث) وهم: انوار كامل القحطاني – سعد علي الرشيدي – رشيد عبدالرحمن العتيبي – بدر سيار الشمري.

الدائرة الخامسة 6 مرشحين (6 ذكور) وهم: محمد سالم المري – احمد فهد الرشيدي – ناصر بدر الكندري – سعود محمد السهلي – محمد حسين العجمي – عبدالله صالح العجمي.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت الاثنين الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة عن الفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر المقبل.