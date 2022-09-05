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محليات
مجلس الوزراء يكلّف وزير المالية بتحديد أسقف الإنفاق
5 سبتمبر، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 05 سبتمبر 2022
5 سبتمبر، 2022
محليات
“الصحة” حول تعيين طبيب أوروبي: رفض طلبه خلال فترة التقييم
4 سبتمبر، 2022
#فيديو | السيرة الذاتية لمرشح #الدائرة_الخامسة سعود العصفور#الطريق_إلى_المجلس #انتخابات_2022 pic.twitter.com/PGzLYQ2IEy— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) September 5, 2022
#فيديو | السيرة الذاتية لمرشح #الدائرة_الخامسة سعود العصفور #الطريق_إلى_المجلس #انتخابات_2022
5 سبتمبر، 2022
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