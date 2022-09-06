11 مرشحا في اليوم التاسع من فتح باب الترشح لانتخابات أمة 2022

تقدم 11 مرشحا (10 ذكور – 1 إناث) اليوم الثلاثاء إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح في تاسع أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) المقرر عقدها في ال29 من سبتمبر الحالي.

وبذلك يصبح العدد الاجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشيح منذ فتح باب التسجيل 350 مرشحا ومرشحة (326 ذكور – 24 إناث) بعد تسجيل ست حالات تنازل.

وتوزعت أسماء مرشحي ومرشحات اليوم التاسع لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2022) على الدوائر الانتخابية وفق الآتي: الدائرة الأولى مرشحان (1 ذكور – 1 اناث) وهما: (حمد أحمد روح الدين – فاطمة فاضل الصفار).

الدائرة الثانية مرشحان (ذكور) وهما: (عبدالعزيز فيصل البذالي – محمد براك المطير).

الدائرة الثالثة 3 مرشحين (ذكور) وهم: (أحمد جاسم الصفار – حسن حسين حسن – رغيان باهج النومس).

الدائرة الرابعة مرشحان (ذكور) وهما: (مساعد عبدالرحمن المطيري – يوسف علي القطان).

الدائرة الخامسة مرشحان (ذكور) وهما: (محمد سلطان المطيري – محمد هادي الحربي).

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت يوم 29 اغسطس الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة عن الفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء الموافق 7 سبتمبر.