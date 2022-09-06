حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 07 سبتمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
07 سبتمبر 2022
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 27°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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