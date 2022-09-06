حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 07 سبتمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 45°

الحرارة الصغرى: 27°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.