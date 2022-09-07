باريس يقهر يوفنتوس بثنائية مبابي

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه يوفنتوس، بهدفين لهدف، مساء اليوم الثلاثاء، ليحسم أولى قمم دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.

تقدم سان جيرمان بثنائية كيليان مبابي في الدقيقتين (5 و22)، وقلص ويستون ماكيني الفارق لليوفي في الدقيقة (53).

بهذه النتيجة يتقاسم بي إس جي صدارة المجموعة الثامنة مع بنفيكا البرتغالي، بينما يقبع يوفنتوس وماكابي حيفا في المؤخرة بدون رصيد.

ورجح العملاق الباريسي كفته سريعا بهدف مبكر، بعد عمل مشترك ورائع بين الثنائي نيمار ومبابي، أنهاه الأخير بتسديدة قوية في الشباك.

وكاد اليوفي أن يدرك التعادل من عرضية لكوادرادو، ارتقى لها ميليك برأسية قوية أبعدها دوناروما، وأكملها دوسان فلاهوفيتش بكعبه، إلا أن سيرجيو راموس أبعد الخطر من أمام المرمى.

ووسط الصحوة الإيطالية، كرر بي إس جي سيمفونية هجومية جديدة شارك بها فيراتي وميسي وحكيمي، وأنهاها مبابي أيضا بتسديدة قوية، مسجلا الهدف الثاني له ولفريقه.

بعدها حاول أصحاب الأرض قتل اللقاء بهدف ثالث، إلا أن تسديدات فيراتي وفيتينيا كانت طائشة، بينما أجاد نيمار في توريط لاعبي يوفنتوس في ارتكاب الأخطاء والحصول على إنذارات.

فرط باريس في حسم الأمور تماما لصالحه في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، حيث أهدر نيمار ومبابي فرصتين، غاية في الخطورة.

وعاقب القدر باريس، وابتسم للضيوف، حيث لعب كوستيتش كرة عرضية، قابلها ماكيني برأسه في الشباك، مستغلا خطأ ساذج من دوناروما ومدافعي باريس.

تكهربت الأجواء داخل ملعب حديقة الأمراء، وبدأ القلق يدب في نفوس الجماهير، بينما ارتفعت معنويات اليوفي، وكاد فلاهوفيتش أن يسجل التعادل بضربة رأس، أبعدها دوناروما بصعوبة.

وهدد أدريان رابيو المرمى الباريسي بتسديدة بجوار القائم، بينما أبعد الإيطالي دوناروما محاولة أخرى من البديل مانويل لوكاتيلي.

وأجرى كريستوف جالتيه مدرب باريس 4 تبديلات لتنشيط الصفوف حيث أشرك موكيلي ودانيلو مكان حكيمي وفيتينيا ثم سولير وريناتو سانشيز مكان فيراتي وميسي، كما شارك مويس كين مكان رابيو.

ووسط كر وفر إيطالي بلا جدوى، أنقذ ماتيا بيرين حارس يوفنتوس مرماه من فرصتين محققتين في الدقائق الأخيرة أمام نيمار ومبابي، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية.