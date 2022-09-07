26 مرشحا ومرشحة في اليوم الأخير من فتح باب الترشح لانتخابات “أمة 2022”

تقدم 26 مرشحا ومرشحة (23 ذكور – 3 إناث) اليوم الأربعاء إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح في اليوم العاشر والأخير من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) المقرر عقدها في ال29 من سبتمبر الحالي.

وبذلك يصبح العدد الاجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشح إلى انتخابات مجلس الأمة منذ فتح باب الترشح 376 مرشحا (349 ذكور – 27 إناث).

وتوزعت أسماء مرشحي ومرشحات اليوم الأخير لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2022) على الدوائر الانتخابية وفق الآتي: الدائرة الأولى 6 مرشحين (5 ذكور – 1 إناث) وهم: (حسين أحمد الشمالي – سميرة يوسف الشطي – عبدالرزاق محمد حيدر – فاخر علي البحراني – فاخر علي حيدر – يوسف حسين طاهر).

الدائرة الثانية 8 مرشحين (ذكور) وهم: (جابر مرزوق البذالي – حمد عيدان الرشيد – دعيج براك عبداللطيف – عادل عيسى اليحيى – عبدالرحمن صالح الجيران – عبدالله حسين الحريجي – عبدالله سالم السعدي – مسفر سالم محمد).

الدائرة الثالثة مرشحان (ذكور) وهما: (محمد يعقوب صرخوه – مشاري حمد المراغي).

الدائرة الرابعة 6 مرشحين (5 ذكور – 1 إناث) وهم: (أحمد خضر العنزي – أحمد عويد العنزي – فهد علي الصايغ – فهد لافي العنزي – فواز منشر الظفيري – موضي محمد المطيري).

الدائرة الخامسة 4 مرشحين (3 ذكور – 1 إناث) وهم: (أشواق نافع العنزي – علي فهد العجمي – منصور صليهم العجمي – ناصر جاسم الصراف).

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في 29 اغسطس الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة عن الفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) لمدة 10 أيام متواصلة خلال ساعات الدوام الرسمي.

وبذلك أغلق باب الترشح للانتخابات على يبقى أن باب التنازل مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الجاري (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل وفقا لقانون الانتخاب).