«أبل» تكشف النقاب عن آيفون «14».. وتعلن المزايا والأسعار

كشفت شركة أبل عن أسعار «آيفون 14» والذي يبدأ من سعر 799 دولار، فيما يبدأ سعر «آيفون برو» من 999 دولاراً مقابل 1099 دولاراً لطراز «آيفون 14 برو ماكس»، وذلك في الولايات المتحدة.

أعلنت أبل ذلك في حفلها السنوي المرتقب، لطرح أحدث أجهزتها الذكية في الأسواق، من مقرها في الولايات المتحدة.

وطرحت الشركة أجهزة آيفون 14«و»آيفون 14+«، ويأتي أيفون 14 بشاشة 6.1 إنش و»آيفون 14 + بشاشة 6.7 إنش.

وجاء آيفون 14 بأطول عمر للبطارية في أجهزة أبل ويتمتع بنظام A15 وبكاميرا متطورة بدقة عالية تبلغ 12 ميغا بيسكل للتصوير على مدار الساعة وبقوة إضاءة أقوى 49 في المئة من الطراز السابق.

ويأتي الجهاز مزوداً بنظام الجيل الخامس للاتصالات، ويتوافر بنسخة توافر الشريحة الذكية «E sim»، ويمكنه حماية العملاء في حال تعرضهم لأي عملية اعتداء.

وقالت الشركة إن «آيفون 14» يأتي مع ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية للطوارئ بدول محددة.

«أبل ووتش 8»

وبدأت الشركة الحدث بكشف النقاب عن أحدث ساعاتها «أبل ووتش 8» التي تأتي بتصميم جديد وتقنيات حديثة تساعد العملاء على البقاء على اتصال على مدار الوقت.

وتحتوي الساعة على أحدث نظام من «سيري 8» الذي يساعد العملاء على الطلب والاتصال ومراقبة حركتهم وتذكيرهم بالمواعيد وتنبيههم حول حالتهم الصحية، وتقديم معلومات عن حالة الطقس على مدار الوقت.

وتأتي الساعة أيضاً بأحدث أنظمة الأمان من «أبل» التي تحمي العملاء في حال تعرضهم للسرقة، وتساعدهم في البحث عن مكان «أبل ووتش 7» والاتصال بالطوارئ في حال تعرض صاحبها لأي عملية غير محسوبة.

وتأتي الساعة لتدعم عمليات اتصال العملاء دولياً، بما يساعدهم على البقاء على اتصال على مدار الوقت مع أعمالهم حتى خلال سفرهم إلى بلدان خارج مقار شركاتهم، وهي ميزة تقدمها «أبل» للمرة الأولى في ساعاتها الذكية.

ويبدأ الطلب على الساعات الجديدة من «أبل» من اليوم على أن يتم تسليمها للعملاء رسمياً بداية من 16 سبتمبر الجاري.

وأطلقت الشركة أيضاً ساعات SE المخصصة للأطفال وهي المرة الاولى التي تميز بها «أبل» هذه الفئة من العملاء.

وطرحت الشركة أيضاً أبل ووتش الترا التي يمكنها أن تعمل لمدة 36 ساعة متواصلة.

وتبدأ أسعار «أبل ووتش 8» في الولايات المتحدة بدءاً من 399 دولار لنسخة «GPS» و499 دولاراً للنسخة العاملة بنظام «GPS» والتي تستقبل الاتصالات.

«AIRPODS»

وأطلقت الشركة أيضاً أحدث نسخة من سماعات «AIRPODS» التي باتت تحظى بشعبية كبيرة وبإقبال كبير في جميع أنحاء العالم بحسب تعبير الرئيس التنفيذي في «أبل» تيم كوك.