رسميا.. تأجيل جولة البريميرليج لوفاة الملكة إليزابيث

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباريات الجولة السابعة من عمر المسابقة، والتي كانت مقررة أن تنطلق غدا السبت، حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت رابطة البريميرليج في بيان "في اجتماع صباح اليوم، قدمت أندية الدوري الإنجليزي، احترامها لجلالة الملكة إليزابيث الثانية، لتكريم حياتها الاستثنائية ومساهمتها في الأمة".

وتابعت "كدليل على الاحترام، سيتم تأجيل جولة الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأوضح ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز "نود أن نشيد نحن وأنديتنا بخدمة صاحبة الجلالة الطويلة والثابتة لبلدنا. بصفتها ملكتنا الأطول خدمة، فقد كانت مصدر إلهام وتركت خلفها إرثا لا يصدق بعد حياة من التفاني".

وأضاف "هذا وقت حزين للغاية ليس فقط للأمة، ولكن أيضا لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين أعجبوا بها، نحن نشترك معا مع كل أولئك في الحداد على رحيلها".

ونوهت الرابطة، أنه سيتم تقديم المزيد من التحديثات المتعلقة بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الحداد، في الوقت المناسب.