كاظمة بثلاثية على القادسية ينفرد بالصدارة

فاز نادي كاظمة اليوم الجمعة على نظيره القادسية بثلاثة أهداف لهدف في حين تغلب التضامن على الجهراء بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري (زين) لكرة القدم.

وعلى استاد محمد الحمد لم يتمكن القادسية من الاستفادة من عاملي الارض والجمهور بعدما خسر من ضيفه كاظمة بثلاثة اهداف مقابل هدف متراجعا الى المركز الثالث بثلاث نقاط في حين تصدر كاظمة جدول الترتيب حاصدا سبع نقاط.

وافتتح كاظمة اهداف اللقاء عبر محترفه ديمبلي بالدقيقة 33 فيما اضاف اللاعب شبيب الخالدي الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 51 و55 في حين سجل لاعب القادسية بدر المطوع هدف فريقه الوحيد بالدقيقة 71 عبر ركلة جزاء لينتهي اللقاء بهذه النتيجة.

وفي المباراة الاخرى فاز التضامن على نظيره الجهراء بهدف نظيف عبر ركلة جزاء نفذها المحترف توني بالدقيقة السابعة من وقت المباراةالتي أقيمت على استاد عبدالله الخليفة.

وحصد التضامن نقاطه الثلاث الاول في الموسم بعد خسارتين تلقاها في الجولتين السابقتين متقدما الى المركز السادس مؤقتا فيما بقي الجهراء على نقاطه الاربع بالمركز الخامس.

وتختتم غدا السبت مباريات الجولة الثالثة بمباراة القمة التي تجمع الكويت والعربي على ملعب الكويت.