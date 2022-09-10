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#فيديو | رؤية مرشح الدائرة الخامسة #سعود_العصفور للإصلاح في البلاد .#انتخابات_مجلس_الامة_22 pic.twitter.com/CUd0iKBqDU— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) September 9, 2022
#فيديو | رؤية مرشح الدائرة الخامسة #سعود_العصفور للإصلاح في البلاد . #انتخابات_مجلس_الامة_22
10 سبتمبر، 2022
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