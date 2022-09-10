إنجاز تاريخي لليفاندوفسكي في الليجا

حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، إنجازا تاريخيا، خلال مواجهة قادش، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.

وشارك ليفاندوفسكي كبديل في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 65.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي سجل 6 أهداف خلال 5 مباريات في الليجا، ليكون أسرع لاعب يصل لهذا الرقم في المسابقة في القرن ال21.

وأضافت الشبكة: "أندريه سيلفا سجل 6 أهداف في أول 6 مباريات له مع إشبيلية في 2018".

وتشير النتيجة إلى تقدم برشلونة بهدفين دون رد، حيث قرر حكم المباراة، إيقاف اللعب بسبب تعرض أحد المشجعين لأزمة صحية.

