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#فيديو | "الداخلية": ضبط مخدرات وهواتف مخبأة بطريقة سرية في حملة تفتيشية على #السجن_المركزي pic.twitter.com/5eIcUEW1m4— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) September 11, 2022
#فيديو | “الداخلية”: ضبط مخدرات وهواتف مخبأة بطريقة سرية في حملة تفتيشية على #السجن_المركزي
11 سبتمبر، 2022
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