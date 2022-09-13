محليات

“الداخلية”: ضبط أطراف مشاجرة “الشويخ الصناعية”

13 سبتمبر، 2022
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ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني، أن قطاع الأمن العام تمكن من ضبط أطراف المشاجرة التي تم تداولها عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة الشويخ الصناعية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الاطراف واحالتهم لجهات الإختصاص.

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