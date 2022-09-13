“الداخلية”: ضبط أطراف مشاجرة “الشويخ الصناعية”

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني، أن قطاع الأمن العام تمكن من ضبط أطراف المشاجرة التي تم تداولها عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة الشويخ الصناعية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الاطراف واحالتهم لجهات الإختصاص.
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