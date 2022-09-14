قنصلية الكويت في “شنغهاي” الصينية تحذر المواطنين من الإعصار “مويفا”

أهابت القنصلية العامة للكويت في مدينة شنغهاي الصينية بالمواطنين الكويتيين المتواجدين بمدينة شنغهاي والمقاطعات المجاورة (أنهوي- جيانغسو- تشجيانغ) توخي الحيطة والحذر من الإعصار (مويفا Muifa) الذي يضرب السواحل الشرقية لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة الحالية.

وشددت القنصلية العامة في بيان صحافي على ضرورة اتباع التعليمات والتحذيرات الصادرة عن السلطات الصينية المعنية والتواصل مع القنصلية العامة على رقم الطوارئ: (8616621771561+) وعلى البريد الالكتروني: (gov.kw. mofa@shanghai).