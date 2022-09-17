“الداخلية”: ضبط مليون حبة كبتاغون قبل تهريبها إلى الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية اللبنانية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت عن ضبط مليون حبة (كبتاغون) قبل تهريبها الى الكويت وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الداخلية بالجمهورية اللبنانية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي إن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات (ادارة المكافحة الدولية) تمكن بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية اللبنانية من ضبط حاوية بها أكثر من مليون حبة (كبتاغون) كانت قادمة الى البلاد مخبأة بطريقة إحترافية داخل صناديق بلاستيكية بأكياس مخلوطة بفاكهة العنب.

وأضافت أن الضبطية تأتي في ظل الجهود الأمنية المستمرة والمكثفة لقطاع الأمن الجنائي لملاحقة مهربي وتجار المخدرات لتجفيف منابع دخولها ومحاربة المروجين وضبطهم على كافة المستويات الإقليمية والعربية والدولية.

وأشارت إلى أنها تأتي كذلك في إطار تكثيف عمليات التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الداخلية والخارجية ومحاربة جميع طرق تهريب وترويج المخدرات داخل البلاد حماية للمجتمع من أخطارها مؤكدة أن الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.