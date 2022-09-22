“الداخلية”: ضبط متلبسين بشراء الأصوات الانتخابية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط مجموعة من الأشخاص متلبسين بعملية شراء الأصوات الانتخابية، ومبالغ مالية معدة للتسليم.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الصباح وبإشراف ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بتكثيف الجهود الأمنية لرصد وضبط الجرائم الانتخابية، سواء جرائم الرشوة أو شراء الاصوات او غيرها من عمليات التلاعب التي يمكن أن تشوه العرس الديموقراطي، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط عدد من الاشخاص متلبسين بعملية شراء الاصوات في منزل يدار لشراء الأصوات المخالفة للقانون.

وأضافت أنه تم استصدار الإذن القانوني من النيابة العامة وتمت مداهمة المنزل وضبط القائمين على عملية الشراء، والعثور على مبالغ مالية معدة للتسليم.

وبينت أنه تمت إحالة جميع الأطراف إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها تتابع وترصد طرق شراء الأصوات، سواء التقليدية، أو عبر الروابط الإلكترونية، وأنها لن تتوانى في تطبيق القانون بكل حزم على كل من تسول له نفسه تشويه العملية الانتخابية.