“الإطفاء”: حريق سرداب الفندق غير المأهول في “الرقعي” متعمد ونتج عن فعل فاعل

أكدت قوة الإطفاء العام أن الحريق الذي اندلع في سرداب فندق غير مأهول بمنطقة الرقعي مساء أمس السبت “ناتج عن فعل فاعل متعمد”.

وقالت القوة في بيان صحفي صادر عن ادارة العلاقات العامة والإعلام اليوم الأحد إن فرق التحقيق التابعة لادارة تحقيقات الحوادث انتهت من إجراءات المعاينة الفنية والتحقيق مع شهود واقعة الحريق في سرداب الفندق الذي يتكون من سرداب وأرضي وعدد 7 أدوار بمنطقة الرقعي.

وأضافت أنه تبين أثناء المعاينة الفنية أن بداية اندلاع الحريق كانت في قاعة أفراح بالسرداب وتحديدا في منتصف القاعة نظرا لشدة الضرر وعمق التفحم بالمحتويات (كراسي وكنبات اسفنجية) وجاءت نتائج التحقيق “بأن الحريق ناتج عن فعل فاعل متعمد”.