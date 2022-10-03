الحجرف يتبنى العفو الشامل في الجلسة الافتتاحية.. ونواب يؤيدون

تعهد النائب مبارك الحجرف بتقديم قانون «العفو الشامل» في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة والمقرر عقدها في 11 أكتوبر الجاري.

وقال الحجرف في تغريدة له على حسابه في «تويتر» إنه «وفاءً بالعهد الذي قطعته أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام أبناء الشعب الذي شرفوني بهذا التكليف النيابي وحتى نطوي صفحة الماضي بكل صراعاته وأحداثه فإنني أعلن عن تقديمي لقانون العفو الشامل في الجلسة الافتتاحية واسأل الله أن يجعل الإقرار نصيب هذا القانون».

في هذا الصدد، أكد النائب سعود العصفور أهمية غلق ملفات المرحلة السياسية السيئة التي مرت على الكويت وشعبها وضرورة إزالة آثار مرحلة الانتقام السياسي.

وغرد العصفور قائلاً إنه فاءً بما تعهدنا به أثناء الحملة الانتخابية، أعلن تأييدي لتقديم قانون العفو الشامل في الجلسة الافتتاحية الذي تعهد به الزميل النائب مبارك الحجرف.

وذكر النائب صيفي الصيفي، في تغريدة مماثلة إنه «وفاءً للعهد الذي قطعته في الحملة الانتخابية بشأن العفو الشامل سوف أبادر مع بعض الزملاء لتقديم قانون العفو الشامل الذي سيقدم في اول جلسة آن شاء الله».