جمعية الصحافيين الكويتية: “تقرير العربية” لم يراع القواعد المهنية الإعلامية

أكد مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية في بيان مقتضب عن رفضه واستغرابه لمضمون التقرير الإخباري الذي بثتــه «قناة العربية».

وبعيداً عن الخوض في تفاصيل التقرير الإخباري الذي لم يراع القواعد المهنية الإعلامية التي كنا نتمنى أن تؤطر تقرير بثته قناة لها مكانة في الإعلام العربي.

وأعـرب مجلـس إدارة الجمعيـة عن عتابـه الشـديد علـى «الزملاء في إدارة قناة العربية» أملاً عدم مخالفتها مستقبلاً لقرارات القمم الخليجية والمجلس الوزاري ومجلس وزراء الإعلام الخليجي في شأن طبيعة التعامل الإعلامي بين دول مجلس التعاون.

وختم مجلس إدارة الجمعية بيانه باعتزازه اللامحدود بالديموقراطية الكويتية وبمسيرة مجلس الأمة التي ترعاها حكمة القيادة السياسية لأنها أولاً وأخيراً تعبر عن خيارات الشعب الكويتي المؤمن بقيادته وبالمؤسسات الدستورية في الكويت.