سمو ولي العهد يتلقى رسائل تهنئة من كبار الشيوخ والمسؤولين بالذكرى الثانية لتولي سموه منصب ولاية العهد

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسائل تهنئة بمناسبة مرور عامين على توليه منصب ولاية العهد من كل من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك العبدالله والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما تلقى سموه رسائل تهنئة مماثلة من كبار المسؤولين والشيوخ أعربوا فيها عن صادق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الميمونة سائلين المولى عز وجل أن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية وأن يسدد على دروب الخير خطاه لما فيه رفعة وتقدم وازدهار وطننا الغالي وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وقد بعث سمو ولي العهد رسائل جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبروا عنه من تهان ودية ودعوات صادقة، سائلا المولى عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة النهضة والبناء لكويتنا الغالية تحت راية قائد مسيرتنا سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.