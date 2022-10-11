“مجموعة السبعة”: ناقشنا مع رئيس الوزراء العفو وتعديل النظام الانتخابي والحقوق المدنية للبدون

أعلنت مجموعة السبعة، بالإضافة إلى النائب عبدالله الأنبعي، عن لقاء جمعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بناء على دعوة من سموه وقد تم التطرق إلى عدة قضايا أثناء اللقاء.

وأشارت المجموعة إلى أن القضايا شملت رفع المعاناة عن المواطنين الكويتيين في قضايا الإسكان والتنمية والتوظيف وسلم الرواتب والمتقاعدين والرعاية الصحية والتعليمية وغيرها من القضايا المعيشية، وقضايا ملف العفو الشامل المتعلق بالمهجرين وسجناء الرأي السياسي وملف سحب الجناسي وتعديل النظام الانتخابي وقضية الحقوق المدنية للبدون والملفات المتعلقة بمحاربة الفساد.

وكشفت المجموعة أن سمو رئيس مجلس الوزراء أكد أثناء اللقاء على التعاون والتوافق مع السلطة التشريعية على الحلول التي تم تقديمها أثناء اللقاء، كما أكد على الالتزام بالدستور ونصوصه مع احترام التباين بين ما تراه الحكومة من دستورية الدعوة الى جلسة الافتتاح وما يراه النواب الحاضرون من وجود شبهة دستورية حول هذه الدعوة، أما فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي فقد تم النقاش مع سمو الرئيس حول اختيار الكفاءات واستبعاد الوزراء المؤزمين ومن تدور حولهم شبهات، وقد تم التأكيد من الجميع بأن لكل سلطة صلاحياتها الدستورية.

النواب الحاضرون في اللقاء:

عبدالله فهاد

سعود العصفور

عبدالله الانبعی

أسامة الزيد

فلاح الهاجري

شعيب المويزري

شعيب علي شعبان

حمد المدلج