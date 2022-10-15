المنبر الديمقراطي: مجلس الأمة مدعو للاجتماع يوم الأحد القادم بقوة الدستور

أكد المنبر الديمقراطي الكويتي أن مجلس الأمة مدعو للاجتماع يوم الأحد القادم بقوة الدستور وعقد جلسة الافتتاح التزاماً منهم بالدستور، رافضاً في الوقت ذاته التجاوز على الدستور بأي شكل من الأشكال.

وجاء ذلك عبر بيان صحفي نشر اليوم وجاء كالآتي:

بالرغم من أن الخطاب السامي لسمو الأمير الذي ألقاه سمو ولي العهد حفظهما الله في يونيو 2022 كان قد شدد على التمسك بالدستور ورفض التجاوز على الدستور بأي شكل من الأشكال، إلا أن السلطة التنفيذية تشرع بارتكاب مخالفة دستورية جسيمة وذلك بتأجيلها انعقاد أول جلسة لمجلس الأمة تلي الانتخابات العامة بما يتجاوز المدة الدستورية الواردة بالمادة 87 منه.

وعدم تراجع السلطة التنفيذية عن مرسوم التأجيل طبقا للمادة 106 هو استمرار لمسلسل التعديات الدستورية التي سببت حالة الاحتقان في السنوات السابقة ويتناقض مع الخطاب السامي المشار إليه.

ويدعو المنبر الديمقراطي الكويتي نواب مجلس الأمة إلى الاجتماع في الموعد المحدد دستورياً – يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022 – وعقد جلسة الافتتاح التزاماً منهم بالدستور.