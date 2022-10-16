“السكنية”: رفع أولوية التخصيص على قسائم “جنوب سعد العبدالله” حتى 31 ديسمبر 2004

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الأحد، رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 31 ديسمبر 2004 وما قبل، وذلك ترجمة لتوصيات مجلس الوزراء بتسريع وتيرة التوزيعات السكنية.

وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف أحمد الهداب في بيان صحفي إنه على الراغبين في التخصيص على المشروع التقديم عبر تطبيق سهل الحكومي أو زيارة الافرع الخارجية خلال الفترة الصباحية من الـ8:30 صباحاً حتى الـ12:30 ظهراً في «القرين- الأفنيوز- برج التحرير- الجهراء» أو المبنى الرئيس خلال الفترة المسائية من الـ4 عصراً حتى الـ7 مساءً اعتباراً من الأحد المقبل 23 أكتوبر.