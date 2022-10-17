سمو نائب الأمير يفتتح غداً دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة

يتفضل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بافتتاح دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 هجرية الموافق 18 أكتوبر 2022 ميلادية بمبنى مجلس الأمة.