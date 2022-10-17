الحكومة الجديدة في اجتماعها الأول: الالتزام الكامل بالتوجيهات السامية

عقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين اجتماعه الأول، بعد صدور مرسوم إعادة تشكيل الوزارة وأداء اليمين الدستورية أمام سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر السيف، برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

واستعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه فحوى كلمة سمو نائب الأمير بمناسبة أداء الحكومة اليمين الدستورية.

وأكد مجلس الوزراء على التزامه الكامل بتوجيهات سمو نائب الأمير، واتخاذه لكافة الخطوات الكفيلة بتنفيذها والعمل لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين.

كما استمع المجلس إلى كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء.

واعتمد مجلس الوزراء تشكيل اللجنة التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، لتتولى التنسيق ووضع الأولويات بين الحكومة ومجلس الأمة بما يضمن تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، كما بحث الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية.