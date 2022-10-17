حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
مائل للحرارة إلى معتدل و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 37°
الحرارة الصغرى: 22°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 2   قدم.
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