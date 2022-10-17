محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

17 أكتوبر، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
18 أكتوبر 2022

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
مائل للحرارة إلى معتدل و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 37°
الحرارة الصغرى: 22&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 2 &#160 قدم.

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