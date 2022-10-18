مجلس الأمة يدشن فصله التشريعي الـ17.. والسعدون رئيساً بالتزكية

استأنف مجلس الأمة، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17، برئاسة النائب مرزوق الحبيني، رئيس السن، حيث أدى أعضاء مجلس الأمة «رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والنواب» اليمين الدستورية.

ثم قامت الحكومة بمغادرة قاعة عبدالله السالم قبل انتخاب رئيس المجلس، حيث تمت تزكية النائب أحمد عبدالعزيز السعدون للمنصب.

وأعرب السعدون في كلمة عقب اعتلائه منصة الرئاسة عن أمله أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

بعد ذلك، تم انتخاب النائب محمد براك المطير نائباً لرئيس المجلس، بعد حصوله على 25 صوتاً مقابل 20 لمنافسه النائب د.حسن جوهر في الجولة الثانية للتصويت باعتبارهما الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات في الجولة الأولى علماً بأن إجمالي الحضور بلغ 48 عضواً.

وانتقل المجلس بعد ذلك للاقتراع على منصب أمين السر الذي فاز به النائب أسامة الشاهين بعد تنافسه مع النائب ماجد المطيري . وحاز الأول 25 صوتاً في حين نال الثاني 20 صوتاً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 48 عضواً.

وزكى مجلس الأمة النائب د.عبدالكريم الكندري لمنصب المراقب، كما زكى أعضاء لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية وهم النواب أسامة الشاهين وثامر الظفيري وحمد العبيد ومبارك الحجرف وفارس للعتيبي.

وتمت تزكية النواب حمدان العازمي وفلاح الهاجري ويوسف البذالي وهاني شمس ومبارك الطشة لعضوية لجنة العرائض والشكاوى، أما النواب خالد العميرة وخالد العتيبي وشعيب شعبان ومحمد العجمي وحامد البذالي فحازوا عضوية لجنة الداخلية والدفاع بالتزكية أيضاً.

وواصل المجلس انتخاباته الداخلية، لتتم تزكية النواب صالح عاشور وحامد البذالي وعبدالله الأنبعي وعبدالوهاب العيسى وشعيب المويزري وعبدالله العنزي وماجد المطيري لعضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

بعدها قام المجلس بتزكية الأعضاء سعود العصفور وعبدالكريم الكندري ومهند الساير ومبارك الطشة وأسامة الشاهين وعبدالله الأنبعي وأسامة الزيد للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.

في السياق، تمت تزكية النواب خليل أبل وفلاح الهاجري وحمد المطر وعالية الخالد ومحمد الحويلة لعضوية لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية.

وزكي النواب فارس العتيبي وهاني شمس وخليل الصالح والصيفي العجمي وأسامة الشاهين لعضوية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية.

وتمت تزكية النواب مرزوق العازمي وعبدالكريم الكندري وعبدالله المضف وعبدالعزيز الصقعبي ويوسف البذالي لعضوية لجنة الشؤون الخارجية.

إلى ذلك، تمت تزكية النواب مبارك الحجرف وفيصل الكندري وماجد المطيري ومحمد العجمي وخالد العميرة وعيسى الكندري ومحمد الحويلة لعضوية لجنة المرافق العامة، وكذلك لجنة الميزانيات التي زُكي لعضويتها، النواب أسامة الزيد وسعود الهاجري وعادل الدمخي وحمد المطر وفارس العتيبي وحمدان العازمي وحمد العبيد.

ونال عضوية لجنة حماية الأموال العامة النواب مهلهل المضف وجنان رمضان وثامر الظفيري وخالد العتيبي وشعيب المويزري.

كما نال النواب عبدالله العنزي وحمد المدلج وأحمد لاري على أن يضم إليهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لعضوية لجن الأولويات.

على صعيد متصل، وافق مجلس الأمةعلى تشكيل لجنة حقوق الانسان البرلمانية بعضوية النواب محمد المطيري وخليل أبل ود.عادل الدمخي وشعيب المويزري وثامر الظفيري وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.

كما وافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة ذوي الاعاقة البرلمانية بتزكية الأعضاء صالح عاشور وحامد البذالي وسعود الهاجري وعالية الخالد وفلاح الهاجري.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بتزكية النواب د.حمد المطر وحمدان العازمي وعبدالله العنزي، لعضويتها، كما وافق على تشكيل لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة البرلمانية بعضوية عبدالله الأنبعي وعبدالوهاب العيسى وفارس، بالتزكية أيضاً.

وتمت تزكية النواب جنان رمضان وخليل الصالح وأسامة الشاهين لعضوية لجنة المرأة والأسرة والطفل.