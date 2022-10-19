الشاهين: وقف أي تعيينات وظيفية جديدة في مجلس الأمة وإعادة النظر في التعيينات السابقة

قال أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين أن مكتب المجلس قرر وقف أي تعيينات وظيفية جديدة في المجلس وإعادة النظر في التعيينات السابقة تمهيداً لنشر إعلان توظيف جديد قريباً يتميز ويلتزم بالشفافية ويرتبط بالاحتياج الفني في المجلس وسياسة التكويت.

وقال الشاهين أن مكتب المجلس قرر عدم القيام بأي ندب أو تكليف استشاري جديد لحين وضع آلية موحدة شفافة تلتزم بالعدالة وبالتكويت لأي مستشار يتم الاستعانة به في مجلس الأمة ولجانه.

وأضاف أن مكتب المجلس قرر قصر أعمال تلفزيون المجلس على تغطية أعمال المجلس وجلساته ولجانه ونوابه وعدم التوسع أو التطرق لأمور أخرى تخرج عن أعمال البرلمان.

ونوه إلى أن مكتب مجلس الأمة قرر في اجتماعه الأول اليوم العودة إلى شعار المجلس السابق وهو شعار الدولة الرسمي.

وقال الشاهين أن اجتماع مكتب المجلس برئاسة الرئيس أحمد السعدون ثمن حضور سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله في افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر والحضور الكبير والتفاعل الإيجابي من أبناء وبنات الشعب الكويتي قاطبة، مضيفاً بأن مكتب المجلس يثمن ويشيد بمضامين وثيقة العهد الجديد التي تضمنها النطق السامي الذي تفضل بإلقائه سمو نائب الأمير وولي العهد في افتتاح الفصل التشريعي الحالي.