حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 20 أكتوبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

معتدل و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف .

الحرارة العظمى: 38°

الحرارة الصغرى: 21°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.