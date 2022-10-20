“التربية” حول فيديو “سقوط سقف إحدى المدارس”: الحادثة لم تقع في أي مبنى مدرسي بالكويت

أصدرت وزارة التربية بيانا في شأن مقطع فيديو متداول يدعي سقوط سقف إحدى المدارس في البلاد، وأكدت أن هذه الحادثة لم تقع في أي مبنى مدرسي تابع لدولة الكويت سواء كان حكوميا أو خاصا.

واستنكرت الوزارة «نشر بعض المغردين لهذه الحادثة التي وقعت منذ سنوات خارج الكويت، وترويجها باعتبارها في مدرسة تابعة لوزارة التربية»، مشددة على «ضرورة تحري الدقة والموضوعية، حيال أي واقعة تمس المجتمع المدرسي، سواء من أبنائنا الطلبة أو كوادرنا التعليمية والإدارية، أو مباني المدرسة، حيث أنها لن تتهاون مع أي تجاوز للقوانين والتعليمات واللوائح المنظمة للعملية التعليمية من أي طرف کان».

كما أهابت بالجميع «عدم التسرع بنشر معلومات مغلوطة أو ناقصة دون التحري والتثبيت وانتظار نتائج التحقيق من مصادرها الرسمية، مؤكدة في ذات الوقت بأنها ترحب باستقبال أية شكاوى أو ملاحظات عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية بالتواصل الاجتماعي أو عبر تطبيق سهل».