5 نواب يقترحون تعديل النظام الانتخابي وفق القوائم النسبية

تقدم النائب عبدالله المضف وأربعة نواب آخرين هم الدكتور حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير وعبدالكريم الكندري باقتراح بقانون لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية بحيث تكون خمس دوائر وفق نظام القوائم.

ونص الاقتراح بقانون في مادته الأولى على أن تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء، وأن يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.

ومعنى ذلك أن القائمة يمكن أن تتكون في جميع الأحوال من عدد من المرشحين مسـاو لعدد الأعضـاء المطلوب انتخابهم دون أن يزيد على ذلك، ولكن يمكن أن يقل عدد المرشحين في القائمة فتكون حتى من مرشح واحد فقط.