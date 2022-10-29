الشيتان رئيساً لمجلس الخدمة المدنية

صدر مرسوم بتشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.

وفي قرار حمل رقم 7 لسنة 2022، فوض رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان برئاسة المجلس.

وإضافة إلى الشيتان، يضم المجلس في عضويته كلاً من وزير التربية الدكتور حمد العدواني، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية والمجتمعية مي البغلي، ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، ووزير التجارة والصناعة مازن الناهض، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي، ووزير العدل عبدالعزيز الماجد، ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي.