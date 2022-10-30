“السكنية”: طرح خدمة مقابلة الوزير عبر تطبيق “سهل”

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن طرح خدمة مقابلة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة و وزير الدولة لشؤون الإسكان و التطوير العمراني عمار العجمي لمن يرغب من المواطنين عبر تطبيق «سهل» الحكومي، وذلك يوم السبت المقبل 5 نوفمبر في مقر المؤسسة بالدور الأرضي (قاعة العلاقات العامة) للاستماع إلى الملاحظات والاقتراحات فيما يتعلق بالمؤسسة.

وأفدت المؤسسة أنه “سيكون موعد المقابلات ابتداء من الساعة 6:00 مساء وحتى الساعة 10:30 مساء وفق الآلية التالية:

– الدخول على تطبيق سهل

2- اختيار ( المواعيد)

۳- اختيار (حجز المواعيد)

ع- اختيار المؤسسة العامة للرعاية السكنية

5- حجز موعد مقابلة مع الوزير

6- اختيار اليوم والوقت

وأوضحت أن المقابلات ستكون بصفة دورية حسب ما هو متاح في تطبيق «سهل»، حيث سيتم إطلاق الخدمة ابتداء من اليوم 2022/10/30.

ولفتت إلى ضرورة «إبراز الباركود عند المقابلة».