“الخدمة المدنية” يعدل شروط “بيع الإجازات”

اجتمع مجلس الخدمة المدنية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان اليوم الأحد، لمناقشة قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.

وقرر مجلس الخدمة المدنية، في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تعديل قراره رقم 3 لسنة 2022 في شأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.

وذكر البيان ان القرار يقضي بتعديل المادة رقم (2) وذلك على النحو الآتي:

– يجوز التقدم بطلب صرف رصيد الإجازات سنويا على أن لا يتكرر تقديم الطلب بذات السنة.

– أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.

– أن لا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.