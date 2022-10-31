“الإطفائيون الجامعيون” يطالبون بإنهاء التعسف والظلم الواقع عليهم

استقبل النائب سعود العصفور عددا من رجال الإطفاء الجامعيين، وذلك للمطالبة بإزالة التعسف والظلم الواقع عليهم بإقامة دورة ضباط اختصاص أسوة بزملائهم رجال الشرطة مشيرين إلى أن “الاطفاء” صرحت سابقا باعتماد المؤهلات العلمية لرجال الإطفاء، وكذلك صدرت أحكام قضائية لصالحهم تثبت أحقيتهم بمنح التشجيع الدراسي، ولكن لم يتم تعديل وضعهم حتى الآن.

من جهته أكد النائب سعود العصفور خلال استقباله لهم صباح اليوم أنه سيتابع القضية مع المعنيين في الحكومة إعمالا بمبدأ المساواة الذي ينادي به رجال الإطفاء الجامعيون.