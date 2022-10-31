محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 01 نوفمبر 2022

31 أكتوبر، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
01 نوفمبر 2022

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .

ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 38 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 35°
الحرارة الصغرى: 20&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 5 &#160 قدم.

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