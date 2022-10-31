حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 01 نوفمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم جزئيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .



ليلاً:

معتدل و غائم جزئيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 38 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 35°

الحرارة الصغرى: 20°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 5 قدم.