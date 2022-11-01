محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 02 نوفمبر 2022

1 نوفمبر، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
02 نوفمبر 2022

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 34°
الحرارة الصغرى: 21&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل تتحول إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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