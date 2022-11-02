“الأرصاد” في تحذير جوي: طقس غير مستقر مع أمطار رعدية متفرقة

قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية، عبدالعزيز القراوي، إن طقس البلاد غير مستقر يصاحبه رياح نشطة مثيرة للغبار، مع فرصة لأمطار خفيفة إلى متوسطة حتى مساء الغد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية اعتبارا من الغد.

وقال القراوي، في تصريح لـ «كونا»، إن خرائط الطقس والتنبؤات العددية على الكويت تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار حتى مساء الغد.

وتوقّع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على أن تتخللها سحب رعدية أحيانا مع فرصة لأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.

وأوضح أن الرياح تكون مثيرة للغبار، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 6 أقدام، على أن يبدأ الطقس بالتحسن التدريجي اعتبارا من مساء الغد.

من جهتها، دعت الهيئة العامة للبيئة المواطنين والمقيمين الذين يعانون أمراضا تنفسية والأطفال وكبار السن إلى تجنّب الوجود في الخارج فترات طويلة والحد من الأنشطة الخارجية قدر الإمكان.

وأوضحت الهيئة أن الدعوة تأتي بناء على التحذير الصادر من «الأرصاد»، وبناء على ما يتم رصده في محطات تقييم جودة الهواء التابعة للهيئة من ارتفاع في تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة بالجو نتيجة الغبار المثار.