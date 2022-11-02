حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 03 نوفمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية .



ليلاً:

غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 28°

الحرارة الصغرى: 20°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.