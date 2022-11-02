حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 03 نوفمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الخميس
03 نوفمبر 2022
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية .
ليلاً:
غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 28°
الحرارة الصغرى: 20°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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