محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 03 نوفمبر 2022

2 نوفمبر، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
03 نوفمبر 2022

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية .

ليلاً:
غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 28°
الحرارة الصغرى: 20&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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