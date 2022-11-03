بيكيه معلنا الرحيل: انتهت رحلتي مع برشلونة

أعلن جيرارد بيكيه، مدافع وقائد برشلونة، اليوم الخميس، رحيله عن صفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال بيكيه، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لقد قررت أن الوقت قد حان لنهاية هذه الرحلة.. قلت دائمًا إنه بعد برشلونة لن يكون هناك فريق آخر، وهذا ما سيكون عليه الأمر".

وتابع: "يوم السبت ستكون آخر مباراة لي في ملعب كامب نو".

جدير بالذكر أن بيكيه تراجع ترتيبه بين مدافعي برشلونة، منذ بداية الموسم الجاري، وأصبح حبيسا لمقاعد البدلاء تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، وهو ما جعله يقرر الرحيل.

وبحسب تصريح النجم الإسباني المخضرم، فإن مباراة البلوجرانا وألميريا المقررة السبت القادم على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا، ستكون الأخيرة له كلاعب لبرشلونة.