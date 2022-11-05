عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 05 نوفمبر 2022

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بيكيه معلنا الرحيل: انتهت رحلتي مع برشلونة
3 نوفمبر، 2022
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قطر: أكثر من 50 ألف شخص تدربوا على تأمين كأس العالم
3 نوفمبر، 2022
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“اتحاد القدم”: جاهزون لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 27 الجاري
19 سبتمبر، 2022
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بايرن ميونخ يكرس العقدة لبرشلونة بثنائية بيضاء
14 سبتمبر، 2022
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“صندوق التنمية”: تحويل 89 مليون دينار لـ”السكنية” بعد اقرار الحساب الختامي
24 أكتوبر، 2022
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بدء التشغيل التجريبي لخدمة “أبل باي” في الكويت
11 أكتوبر، 2022
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ملايين الأوراق النقدية في المملكة المتحدة عليها وجه الملكة إليزابيث.. ستستبدل
10 سبتمبر، 2022
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“المالية”: 5 دنانير رسوماً للشهادة الضريبية الخاصة بالمواطنين الأفراد
13 أغسطس، 2022
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روسيا 2018
بيكيه معلنا الرحيل: انتهت رحلتي مع برشلونة
3 نوفمبر، 2022
أضف تعليق
قطر: أكثر من 50 ألف شخص تدربوا على تأمين كأس العالم
3 نوفمبر، 2022
أضف تعليق
“اتحاد القدم”: جاهزون لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 27 الجاري
19 سبتمبر، 2022
أضف تعليق
بايرن ميونخ يكرس العقدة لبرشلونة بثنائية بيضاء
14 سبتمبر، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
“صندوق التنمية”: تحويل 89 مليون دينار لـ”السكنية” بعد اقرار الحساب الختامي
24 أكتوبر، 2022
أضف تعليق
بدء التشغيل التجريبي لخدمة “أبل باي” في الكويت
11 أكتوبر، 2022
أضف تعليق
ملايين الأوراق النقدية في المملكة المتحدة عليها وجه الملكة إليزابيث.. ستستبدل
10 سبتمبر، 2022
أضف تعليق
“المالية”: 5 دنانير رسوماً للشهادة الضريبية الخاصة بالمواطنين الأفراد
13 أغسطس، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
بيكيه معلنا الرحيل: انتهت رحلتي مع برشلونة
3 نوفمبر، 2022
أضف تعليق
قطر: أكثر من 50 ألف شخص تدربوا على تأمين كأس العالم
3 نوفمبر، 2022
أضف تعليق
“اتحاد القدم”: جاهزون لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 27 الجاري
19 سبتمبر، 2022
أضف تعليق
بايرن ميونخ يكرس العقدة لبرشلونة بثنائية بيضاء
14 سبتمبر، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
“صندوق التنمية”: تحويل 89 مليون دينار لـ”السكنية” بعد اقرار الحساب الختامي
24 أكتوبر، 2022
أضف تعليق
بدء التشغيل التجريبي لخدمة “أبل باي” في الكويت
11 أكتوبر، 2022
أضف تعليق
ملايين الأوراق النقدية في المملكة المتحدة عليها وجه الملكة إليزابيث.. ستستبدل
10 سبتمبر، 2022
أضف تعليق
“المالية”: 5 دنانير رسوماً للشهادة الضريبية الخاصة بالمواطنين الأفراد
13 أغسطس، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
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آراؤهم
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جريدة الوطن
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