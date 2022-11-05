ضبط 127 عاملا مخالفا في حملة تفتيش مشتركة لهيئة القوى العاملة والأمن العام بمنطقة السالمي

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن اللجنة المشتركة للهيئة بالتعاون مع الأمن العام نفذت حملة تفتيش بمنطقة السالمي شمالي البلاد أسفرت عن تسجيل عدة مخالفات وضبط 127 عاملا مخالفا هم 93 على مادة الإقامة (18) و19 عاملا مادة (20) و15 عاملا متغيبا غير معروفي الهوية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت إن مثل هذه الحملات التفتيشية المكثفة تهدف إلى التأكد من التزام العمالة بقانون العمل مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين من الفريق المكلف.

وشددت على ضرورة التزام أصحاب العمل والعمالة بقانون العمل تجنبا للوقوع في المخالفات وتحت طائلة المساءلة القانونية.